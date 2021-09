Aperto a Gildone l'ufficio postale mobile

La pensione? Si ritira a bordo di un camper. Nel paese di Gildone, rimasto per oltre 20 giorni senza un ufficio postale a seguito di una procedura di sfratto, è finalmente entrata in funzione la postazione mobile di Poste Italiane di cui ci eravamo occupati in un servizio andato in onda l'8 settembre scorso . Un vero e proprio ufficio-camper che per aprire le porte agli utenti ha dovuto attendere l'allaccio alla rete elettrica.L'ufficio mobile si trova in Largo Vittorio e, spiega Poste Italiane - rappresenta una soluzione "di carattere temporaneo, presa per garantire la continuità dei servizi a seguito della disposizione di sfratto esecutivo che ha imposto il rilascio dei locali ospitanti l’ufficio postale. Presso la struttura mobile sono disponibili tutti i servizi postali e finanziari, compreso il ritiro della corrispondenza non consegnata per assenza del destinatario, nei consueti orari di apertura al pubblico: il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 8.20 alle 13.45".Una buona notizia per i residenti del piccolo paese del Sud del Molise che nelle ultime settimane sono stati costretti a recarsi nell'ufficio di Cercemaggiore, dove Poste Italiane aveva comunque predisposto uno sportello a loro dedicato.Poste Italiane aggiunge che "di concerto con l’amministrazione comunale di Gildone, è costantemente al lavoro per individuare nuovi locali utili a riposizionare l’ufficio postale in una sede che soddisfi le esigenze tecnico-urbanistiche e risponda agli standard aziendali previsti".