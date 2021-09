Bosco in fiamme

Vigili del Fuoco

Nel pomeriggio si è sviluppato un grosso incendio in una area boschiva tra Montorio nei Frentani e Casacalenda



L'allarme è scattato intorno alle 15 e varie squadre di Vigili del fuoco e della Protezione civile sono ancora al lavoro per spegnere le fiamme.



Le operazioni non sono facili, tanto che è stato chiesto l'intervento anche di un canadair.



L'incendio per fortuna al momento non minaccia case né centri abitati e non sono state necessarie evacuazioni