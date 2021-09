Un quad

Incidente stradale nei pressi di Carovilli: coinvolti due 30enni a bordo di un quad. Sul posto i sanitari del 118 che hanno disposto il loro trasferimento in codice rosso all'ospedale Veneziale di Isernia.

I due non sono in pericolo di vita, ma hanno riportato forti traumi ortopedici e sono tenuti in osservazione.