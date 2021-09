Incidente stradale: problemi alla circolazione vicino all'ex zuccherificio

La strada bloccata dai pomodori caduti sulla carreggiata

Ennesimo incidente stradale a Termoli, lungo il curvone che immette sul rettilineo della zona industriale nei pressi dell'ex zuccherificio.

Verso le 14 un camion che trasportava pomodori ha perso il carico che si è ribaltato sulla carreggiata. Illeso il conducente, ma ci sono stati problemi alla circolazione stradale a lungo interrotta in quel tratto. Grazie all'intervento della Polizia stradale è stato disposto il transito con senso unico alternato per oltre 2 ore. Dopo la rimozione di quintali di pomodori, la strada è tornata percorribile.

Purtroppo in quel tratto sono frequenti gli incidenti, in particolare per i mezzi pesanti che si trovano a percorrere un tragitto in pendenza verso l'esterno. Numerose le lamentele di autisti e automobilisti che sollecitano interventi per migliorare la sicurezza e la transitabilità di quel raccordo.

Di seguito il video del luogo dell'incidente.