Cinque dimessi da malattie infettive e un ricovero

Bollettino Asrem del 9 settembre 2021

Campobasso - Una giornata positiva sul fronte ospedaliero. Da malattie infettive del Cardarelli di Campobasso sono state dimesse cinque persone, mentre una persona è stata ricoverata nello stesso reparto. Sono quindi nove i pazienti in malattie infettive per Covid.

Sul fronte dei contagi, invece, il bollettino dell'Asrem conta dieci nuovi positivi, ma anche dodici guariti su 490 tamponi refertati. I positivi in Regione sono adesso 243 in totale.