Bollettino Asrem 4 settembre 2021

Campobasso - Nell'ultimo bollettino dell'Asrem sono 31 i Positivi, 11 dei quali solo a Trivento, a fronte di 533 tamponi refertati. I guariti sono 7. Salgono così a 265 gli attualmente positivi in Regione. Dati in aumento anche sul fronte ospedaliero: si registra un nuovo ricovero in malattie infettive, al Cardarelli di Campobasso, reparto in cui sono presenti 13 persone.