34 guariti e nessun nuovo positivo. Scendono i contagi, ma muore un uomo

una veduta dell'Asrem

Campobasso - L'Asrem ufficializza la morte dell'uomo di 47 anni che era ricoverato nel reparto di terapia intensiva del Cardarelli e che per un mese ha combattuto contro il virus. Per il resto i dati della Regione fotografano una situazione in miglioramento. Nessun nuovo positivo e ben 34 persone guarite, a fronte du 354 tamponi refertati. Così i positivi scendono a quota 124.

Nessun nuovo ricovero, perciò restano in due nel reparto di malattie infettive, mentre in quello di terapia intensiva c'è un solo paziente, dopo la morte del 47enne di Scapoli.