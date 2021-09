Moria di pesci nel fiume Cavaliere, l'allarme di Legambiente

Alcuni dei pesci morti

Preoccupa la copiosa moria di pesci riscontrata negli ultimi giorni nelle acque del fiume Cavaliere che attraversa la provincia di Isernia.

A rinvenire le carcasse e segnalare il fenomeno sono stati gli iscritti della Fipsas (Federazione italiana pesca sportiva e attività subacquee) che hanno inviato alcuni campioni all'Istituto zooprofilattico di Abruzzo e Molise. Un pericolo concreto e difficilmente riconoscibile che mette a rischio ecosistema e biodiversità, rischiando di vanificare anche i passi avanti realizzati per la tutela delle specie native , secondo Legambiente, che parla di "segnale di allarme per possibili criticità nei corsi d’acqua della zona" e ipotizza "un fenomeno dovuto allo sversamento di sostanze inquinanti pesantemente tossiche per la fauna ittica". "Un evento gravissimo - aggiunge l'associazione - poiché anche questo fiume è interessato dal progetto europeo LIFE NAT.SAL.MO, dedicato al recupero e alla conservazione della trota mediterranea".

Il direttore di Legambiente Molise Andrea De Marco sottolinea al riguardo l'importanza dei "contratti di fiume", per affrontare le questioni territoriali in modo integrato rispetto alla tutela dell’ambiente fluviale. "Un percorso di gestione per ottimizzare gli investimenti pubblici e privati, attrarre nuove risorse e sostenere i sistemi locali (attività produttive, turismo, tempo libero, ecc.) coinvolgendo soggetti istituzionali e non” sostiene De Marco...Da parte nostra terremo gli occhi aperti offrendo come sempre la nostra disponibilità a lavorare insieme per il bene del nostro territorio”.