Vaccini, Open day a Isernia

Locandina dell'Open Day Vaccinale a Isernia il 4 settembre

Isernia - Visto l'ottimo esito degli ultimi Open Day vaccinali, l'Asrem apre le porte dell'Auditorium Unità d'Italia di Isernia per un altro vaccine day che si terrà dopodomani, sabato 4 settembre dalle 8 alle 20.

Saranno disponibili 1.000 dosi di vaccino per persone dai 12 anni in su munite di tessera sanitaria e documento di riconoscimento. Nel caso di minori sono necessarie le deleghe e autorizzazioni di entrambi i genitori. L'accesso è libero, non servono prenotazioni.

L'evento è organizzato dalla Regione Molise, Asrem e associazioni di volontariato.

"Invito ancora una volta tutti i cittadini che non hanno aderito alla campagna vaccinale - scrive in una nota il direttore generale dell'azienda sanitaria Florenzano - a recarsi all'Auditorium. E' fondamentale vaccinarsi".