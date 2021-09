A Collemaggio l’ordinazione episcopale di Antonio D’Angelo

Ordinazione episcopale di Antonio D’Angelo

Nel pomeriggio, cerimonia di ordinazione episcopale per un nuovo Vescovo molisano. Si tratta di Antonio D’Angelo, nominato da Papa Francesco Vescovo titolare di Cerenza e ausiliare de L’Aquila, ministero nel quale è chiamato ad affiancare il Cardinale Giuseppe Petrocchi.

La celebrazione nella basilica di Collemaggio coincide anche con l’inizio del suo incarico episcopale nell’Arcidiocesi abruzzese.

Al Vescovo D'Angelo la Diocesi di Termoli-Larino invia "un pensiero di affetto e una preghiera viva per augurargli buon cammino per il nuovo ministero episcopale al servizio della Chiesa aquilana".

Nato il 2 marzo 1971 a Castelmauro, Antonio D’Angelo ha conseguito il diploma di perito industriale, ha intrapreso gli studi universitari a Bologna. Successivamente è entrato nel Pontificio Seminario Regionale Abruzzese-Molisano S. Pio X di Chieti, dove ha ottenuto il Baccellierato in Teologia. È stato ordinato presbitero il 14 settembre 1996. Nel 2008 ha conseguito la Licenza in Teologia Pastorale presso la Pontificia Università Lateranense a Roma e nel 2018 il Diploma dell’Istituto Superiore per Formatori presso la Pontificia Università Gregoriana. Dal 1996 è stato Vicario Parrocchiale, Amministratore Parrocchiale e Parroco di S. Giovanni Battista a Colletorto e dal 2005 al 2007 Direttore della Caritas Diocesana; nel 2005 è diventato Canonico della Basilica Concattedrale di Larino e nel 2007 Vicerettore del Pontificio Seminario Regionale Abruzzese-Molisano S. Pio X di Chieti; dal 2007 al 2012 è stato Direttore dell’Ufficio Diocesano di Pastorale vocazionale e dal 2008 Membro del Consiglio Presbiterale; nel 2010 è stato nominato Economo del Seminario Regionale. Dal 2016 finora è stato Rettore del Pontificio Seminario Regionale Abruzzese-Molisano S. Pio X di Chieti. Dal 2018 è Membro della Commissione Presbiterale Italiana della CEI.