In Consiglio regionale maggioranza battuta sul Pos

Un momento della discussione sul Pos in Consiglio regionale

Al Consiglio regionale maggioranza battuta di misura – 10 voti contro 9 - su parte della mozione del Movimento 5 Stelle, appoggiata dal Pd, contro il Piano operativo sanitario 2019-2021. La mozione chiede la revoca del provvedimento con cui il Piano, primo atto firmato dal presidente della Regione Donato Toma come commissario, è stato adottato. Respinta invece la parte della mozione che impegna a rivedere gli accordi con le strutture private accreditate. Si tratta ora di decifrare le conseguenze del voto in Consiglio regionale. Un atto di indirizzo, non un giuridico, ma dal forte impatto politico. Oltre M5S e Pd hanno votato a favore della mozione i dissidenti della maggioranza Michele Iorio e Aida Romagnuolo. Decisiva la scelta di un altro consigliere di maggioranza in dissenso col suo schieramento, Gianluca Cefaratti, che ha abbandonato l'aula. Il testo approvato impegna il presidente della Regione a "porre in essere ogni iniziativa adatta: all'annullamento della determina del 9 settembre scorso contenente l'adozione del Pos 2019-2021; all'avvio di un serrato confronto sul Pos nella Commissione consiliare competente anche al fine di audire tutti i soggetti civici e istituzionali che intenderanno partecipare; a programmare sin d'ora il confronto sul nuovo Pos 2022/2024 con le medesime modalità; al pieno coinvolgimento degli amministratori locali nella fase consultiva e prodromica all'adozione degli atti di programmazione e indirizzo.