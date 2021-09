Se il call center sanitario non risponde

L'esterno dell'ospedale San Timoteo di Termoli

Si moltiplicano le segnalazioni di cittadini che lamentano il malfunzionamento del call center sanitario della Regione Molise, ovvero il servizio telefonico per prenotare, spostare o annullare visite ed esami diagnostici o anche solo chiedere informazioni di carattere sanitario. "Prendere la linea è quasi impossibile", scrive alla Tgr il signor Antonio, denunciando quello che definisce "un pessimo servizio per il cittadino".



E problemi ci sono anche con un altro call center, quello messo a disposizione, sempre dall'Asrem, per ricevere aiuto in merito alla campagna vaccinale. Spesso - viene segnalato e lo abbiamo verificato noi stessi - si attende anche per svariati minuti il proprio turno ma la linea cade prima di riuscire a parlare con un operatore.



Sempre sul fronte dei vaccini, si sono verificati disagi questa mattina al San Timoteo di Termoli, dove da lunedì vengono somministrate le terze dosi di vaccino anti-Covid destinate ai soggetti fragili. Alcuni pazienti sono stati convocati per ricevere la somministrazione, salvo poi essere rimandati a casa. "Solo un disguido dovuto alle difficoltà di questi primi giorni di terze dosi", spiegano fonti dell'ospedale, sottolineando l'ingente impegno di tutto il personale per offrire il miglior servizio possibile.