I pericoli del sottopasso di Petacciato e l'angoscia dei residenti

Petacciato - L'appello dei residenti del posto è chiaro: il sottopasso della stazione ferroviaria di Montenero - Petacciato è un luogo pericoloso.L'altro ieri un'auto è stata danneggiata e risale a circa dieci giorni fa il tentativo di stupro di una donna che è riuscita a mettere in fuga il suo aggressore urlando e attirando l'attenzione. Sull'episodio sono in corso le indagini coordinate dalla Procura di Larino.Ma resta la preoccupazione dei residenti che non si sentono sicuri. Qualcuno chiede che venga messo un cancello da chiudere la sera, qualcun altro vorrebbe maggiori controlli delle Forze dell'Ordine, telecamere di videosorveglianza e una maggiore illuminazione.Anche nella piazza antistante la stazione non ci sono telecamere di sorveglianza, luogo in cui circa un anno fa c'è stato un accoltellamento sulle scale.Qui, nonostante l'area non sia attrezzata, sono molti i camperisti che sostano, lasciando dei bisogni anche in pieno giorno.