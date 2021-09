La foce del Trigno

Salvato in acqua dopo un improvviso malore nel corso di una immersione. L'uomo - un 60enne che stava pescando in subacquea - è stato tratto in salvo da un pescatore che l'ha portato a riva nei pressi della foce del fiume Trigno in territorio di Montenero di bisaccia. Intervenuto il 118 che con l'aiuto dei vigili del fuoco, hanno soccorso l'uomo poi ricoverato all'ospedale di Termoli per un'embolia polmonare.