1.350 vaccini disponibili per l'open day domenicale

Nuovo open day per le vaccinazioni

Campagna vaccinale, domenica di open day alla Casa della salute di Venafro, come anche al Palairino di Termoli e al centro vaccinale di Selvapiana a Campobasso.

Per ogni sede sono 450 i vaccini a disposizione di chiunque voglia immunizzarsi con la prima o la seconda dose.

Alle 11 nei tre centri erano state vaccinate 107 persone, 60 a Campobasso, 17 a Termoli e 30 a Venafro.

In regione il 66,4% degli abitanti è stato vaccinato con due dosi, il 74% con una. Per ampliare la platea degli immunizzati, l'Asrem sta puntando sugli open day. L'obiettivo è raggiungere il prima possibile quota 80%, un traguardo che si vorrebbe tagliare entro fine mese. Oggi per vaccinarsi senza prenotazione c'è tempo fino alle 18.30.

Di seguito le immagini del centro vaccinale di Selvapiana a Campobasso.