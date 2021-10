Il Consiglio regionale approva un odg per risolvere le criticità del 118

L'aula di Palazzo D'Aimmo

Il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità, un ordine del giorno bipartisan, che impegna il presidente della Giunta, Donato Toma, ad attivarsi - anche nella qualità di commissario ad acta per la sanità, di concerto con i vertici dell'Asrem - alla urgente risoluzione di alcune criticità del 118.



Le associazioni di volontariato e gli operatori del servizio di emergenza-urgenza, hanno infatti contestato il nuovo regolamento e l'avviso per le attività di trasporto, oltre al taglio di circa il 50% dei rimborsi.



"Troveremo una soluzione per migliorare la deliberazione dell'Azienda sanitaria regionale ), che va rivista - ha detto Toma ai giornalisti - . Sono molto fiducioso. Insieme valuteremo una proposta che consenta ai volontari di lavorare in tutta tranquillità". Il Commissario ad Acta per la sanità ha ricevuto ieri mattina in Consiglio una delegazione degli operatori del 118.