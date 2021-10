Covid, un solo positivo e 15 guariti

una veduta dell'Asrem

Un solo positivo, un paziente di Palata e 15 persone guarite a fronte di 426 tamponi refertati. Scendono pertanto, a 87 i casi positivi attuali. Non ci sono ricoveri, né dimessi, né trasferimenti. In ospedale resta invariata la situazione: due pazienti in area medica e uno in terapia intensiva.



In Molise inoltre, secondo il secondo il monitoraggio settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità, l'indice Rt della regione risale a 0,91 (era 0,44 venerdì scorso). L'incidenza dei nuovi casi su 100mila abitanti è invece a 10, tra le più basse d'Italia. Stabile la situazione dei ricoveri: il tasso di occupazione dei posti di terapia intensiva è fermo al 3 per cento, quello in area medica all'1 per cento.