La Curva Nord

Il Campobasso conquista la prima vittoria in casa contro una Paganese dimessa. Lupi aggressivi e dinamici, in gol al 14esimo grazie ad una iniziativa dell'ottimo Vitali, finalizzata da Di Francesco. Il raddoppio all'inizio della ripresa con Rossetti: incursione prepotente in area e tiro da posizione defilata per il definito 2-0 che consente ai rossobl├╣ di salire a quota 8 in classifica.