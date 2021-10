Arrestato dai carabinieri un 33enne trovato in possesso di droga

Il materiale sequestrato dai carabinieri

​Arrestato in flagranza di reato dai carabinieri di Campomarino un 33enne originario di San Severo, in provincia di Foggia, con precedenti penali. Nell'ambito dei servizi di controllo del territorio, il 33enne è stato trovato in possesso di 25 involucri contenenti cocaina per un peso totale di 13 grammi, nonché di 200 euro, presumibilmente proventi dell'attività di spaccio



L'uomo e' stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e posto ai domiciliari.