Ingresso ospedale Cardarelli di Campobasso

Un decesso nel bollettino dell'asrem, un uomo di 56 anni di Campodipietra, che era ricoverato in terapia intensiva. 8 i nuovi positivi, di cui 4 a Portocannone, su 401 tamponi processati. Un solo guarito.

il totale dei ricoverati scende quindi a tre, tutti in malattie infetttive. Gli attualmente positivi in regione invece salgono a 88.