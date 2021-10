Il neo sindaco Castrataro: "I problemi sono grandi, bisogna restare uniti"

Piero Castrataro nello speciale TGR

"I problemi sono grandi, bisogna restare uniti". Parla di unità, il neo sindaco eletto Piero Castrataro. Il candidato di centrosinistra era sostenuto da una coalizione che comprendeva partiti tradizionali e movimenti civici: "Abbiamo discusso tra di noi e abbiamo fatto sintesi, ora saremo ancora più uniti per il bene della città. A cominciare dalla sanità: "E' una competenza della Regione - spiega - ma come sindaco porterò avanti gli interessi della città, come la salvaguardia di quei reparti del Veneziale che rischiano di essere tagliati".



Secondo Castraatro, i cittadini di Isernia hanno espresso una volontà di cambiamento: "C'è voglia di guardare al futuro". E si rivolge anche agli imprenditori e agli operatori economici: "Dobbiamo tracciare insieme la strada". Sulla piscina comunale: "So che c'è già un bando, dobbiamo valutare le proposte". Alla domanda sulla nuova giunta: "Non faccio nomi - dice - la composizione della mia squadra terrà conto delle preferenze e delle competenze di ognuno".