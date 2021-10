I carabinieri hanno arrestato due donne

carabinieri Campobasso

Arrestate dai carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Campobasso le due donne ritenute responsabili dei reati di tentata rapina aggravata in concorso e detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Le due donne, una in carcere e altra agli arresti domiciliari, lo scorso 31 maggio avevano adescato la vittima di 77 anni, e con la tecnica del distacco del contatore, si erano introdotte in casa, dove avevano colpito l' anziana con calci e pugni. Dopo aver visto le grosse ferite provocate alla nuca della vittima, le due donne si diedero alla fuga.

L'episodio provocò grande sgomento tra la popolazione di Campobasso.