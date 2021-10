Covid, un nuovo ricovero e cinque positivi

Ospedale Cardarelli

C'è un nuovo ricovero in malattie infettive al Cardarelli di Campobasso. Sono tre in tutto i pazienti in ospedale, di cui uno i terapia intensiva. Su 285 tamponi processati, sono stati scoperti cinque positivi. Nessun guarito. Sono 106 i contagi totali attuali.



Secondo l'ultimo report del Ministero della Salute, il Molise ha l'indice di contagio Rt e l'incidenza più bassa d'Italia. Più che dimezzato l'R, a 0,44 (la settimana scorsa era a 1,06), nel periodo compreso tra il 20 e il 26 settembre, con una media nazionale di 0,83.



In netto ribasso anche l'incidenza dei nuovi casi, in Molise 9,1 su 100mila abitanti, con la media italiana che è di 37. Il tasso di occupazione dei posti di terapia intensiva è al 2,6%, quello in area medica allo 0,6%.