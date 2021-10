una veduta dell'Asrem

Pochi tamponi, solo 268. In questa prima domenica di ottobre, sono stati scoperti solo due nuovi positivi (un paziente di Bojano e uno di Isernia). Nessun guarito. Non ci sono ricoveri, né dimessi. Sono tre le persone ricoverate in ospedale, di cui uno in terapia intensiva. 108 i casi attualmente positivi, in lieve aumento.