Covid, altri 11 positivi. Scendono a 21 i positivi nella casa Pistilli

Sono 11 i nuovi positivi di oggi, di cui 6 a Campobasso. Sette i guariti su 592 tamponi processati. Nessun nuovo ricovero, restano cinque i pazienti in ospedale (quattro in area medica e uno in terapia intensiva). Sono 94 i casi attualmente positivi.



Non ci sono nuovi positivi all'interno della casa di cura Pistilli di Campobasso dove si è sviluppato un focolaio di Covid. Resta però da capire se siano comunque connessi al cluster. Se cioè riguardano parenti degli ospiti o dei lavoratori della Rsa risultati positivi. Di nuovo c'è che uno degli anziani oggi è risultato negativo al tampone di conferma. Scende così da 21 a 20 il numero degli ospiti positivi isolati all'interno di un'ala dedicata della struttura dove in tutto ci sono 76 anziani. Poi ci sono altri due anziani positivi ricoverati in ospedale per ragioni diverse dal Covid. E infine sono positivi anche tre operatori sanitari.



In tutto, dunque, parliamo di un focolaio di 25 persone, che in gran parte avevano già ricevuto la terza dose di vaccino. La situazione al momento non desta particolare preoccupazione. Quasi tutti i malati che oggi hanno ricevuto la vista della Usca, sono asintomatici. Mentre tra gli operatori sono una è in isolamento a casa con sintomi più evidenti.