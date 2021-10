Il bollettino del 16 ottobre

Non ci sono nuovi positivi, su 277 tamponi processati, non ci sono dimessi, ne' nuovi ricoveri. 2 invece le persone guarite. Il totale dei ricoverati rimane di 3 persone: 2 in malattie infetttive, una in terapia intensiva

gli attualmente positivi in regione sono 79.