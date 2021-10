Covid, 2 nuovi casi e 7 guariti

L'effettuazione di un tampone

La pandemia sembra rallentare in Molise. L'ultimo bollettino Asrem registra solo 2 positivi, rispettivamente a Campomarino e Portocannone, a fronte di 269 tamponi esaminati. I guariti sono 7: 3 a Fornelli, 1 ciascuno a Frosolone, Isernia, Sesto campano e Termoli.

Gli attualmente positivi si attestano sotto quota 100: sono precisamente 97.

Nessuna variazione sul fronte ospedaliero, dove rimangono ricoverate 2 persone in malattie infettive e 1 paziente in terapia intensiva.

Di seguito il bollettino Asrem del 6 ottobre.