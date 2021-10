Bollettino, 5 nuovi positivi, 10 i guariti

Il bollettino covid del 30 ottobre

Il bollettino dell' Asrem registra oggi 5 nuovi positivi su 313 tamponi refertati:

uno ad Acquaviva d'Isernia, uno a Casacalenda, uno a Fornelli, uno a Isernia e uno a San Martino in Pensilis

10 i guariti di cui 2 a Campobasso, 1 a Campomarino, 3 a Casacalenda, 1 Jelsi, 1 a Larino e 2 a San Giovanni in Galdo.

Gli attualmente positivi in regione sono 114

Rimangono 7 i pazienti ricoverati, di cui 5 in malattie infettive e 2 in terapia intensiva