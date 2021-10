Il bollettino del 12 ottobre

Il Bollettino dell'Asrem registra cinque nuovi positivi, tre a Isernia e due a Portocannone su 440 tamponi refertati. Un nuovo ricovero in malattie infettive, si tratta di una persona di Petacciato, che porta il totale dei ricoveri a quattro, di cui tre a malattie infetttive uno in terapia intensiva.Nessun dimesso nè alcun decesso. Tre i guariti. Gli attualmente positivi in regione sono ottantadue.