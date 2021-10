Covid: 10 nuovi positivi. Invariata la situazione sul fronte ospedaliero

Il bollettino Asrem del 5 ottobre 2021

Sono 10 i nuovi positivi segnalati dal Bollettino Asrem di oggi, a fronte di 451 tamponi refertati. Tre nuovi casi a Venafro, 2 a Campomarino e Termoli, 1 nei comuni di Acquaviva Collecroce, Palata ed Agnone.

Cinque i guariti. Gli attualmente positivi in regione salgono a 102.

Non ci sono decessi né nuovi ricoveri. Resta invariata la situazione al Cardarelli con 2 pazienti covid nel reparto di malattie infettive e 1 in terapia intensiva.