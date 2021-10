Focolaio in una industria abruzzese: quattro molisani in quarantena

Ci sono anche quattro molisani tra i 27 dipendenti positivi al Covid dipendenti della Tiberina Sangro di Atessa (Chieti), fabbrica dell'indotto Sevel



Il cluster è stato individuato grazie ad alcuni screening di massa partiti dopo la segnalazione dei primi contagi



I positivi, al momento, sono in quarantena, sono in buone condizioni e sono asintomatici. Al termine dei 10 giorni di isolamento dovranno essere sottoposti, come da prassi, ai tamponi di controllo per poter eventualmente tornare in azienda



Lo stabilimento è stato chiuso per consentire la sanificazione e a partire da domani riaprirà al personale risultato negativo. Sempre domani saranno effettuati tamponi sui lavoratori assenti per malattia o per ferie e martedì saranno



ripetuti i quasi 300 tamponi molecolari su tutti i dipendenti risultati negativi al primo controllo



Resta da capire se i quattro molisani fossero vaccinati o meno, al momento su questo non ci sono conferme da parte delle autorità sanitarie. Si sa però che, sui 27 contagiati, 16 - quindi più della metà - avevano il green pass



Naturalmente, la Azienda sanitaria abruzzese ha comunicato la positività dei quattro lavoratori molisani all' Asrem



I quattro dipendenti molisani della Tiberina Sangro risultati positivi non sono stati ancora inseriti nel bollettino Asrem



In quello appena diffuso il numero degli attualmente positivi resta fermo a 85, stesso numero di ieri



Non risultano nè nuovi positivi nè nuovi guariti. I tamponi refertati sono stati 121.



Sono ancora tre i pazienti ricoverati al Cardarelli: due nel reparto di malattie infettive, uno in terapia intensiva