Longano, muore a 200 metri da casa

Un uomo di 77 anni è morto in un incidente stradale a Longano, in provincia di Isernia



L'anziano, a bordo della propria auto stava percorrendo la strada che collega il comune a Castelpizzuto quando in un tratto in discesa ha perso il controllo del mezzo finendo contro un albero. L'asfalto era bagnato per la pioggia



Inutile purtroppo l'intervento del 118. Il personale ha potuto solo constatare il decesso



Sul posto anche i carabinieri di Isernia. L'incidente è avvenuto nella frazione di San Chirico, quando l'uomo era ormai quasi arrivato a casa, distante appena 200 metri dal luogo dell'impatto