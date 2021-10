screening

Buone notizie sul fronte covid: 21 guariti (di cui 5 a Frosolone) e un solo nuovo caso, a Campobasso, a fronte di 296 tamponi eseguiti in Molise. Gli attualmente positivi scendono così a 79. Dimesso da malattie infettive a un reparto non covid anche un paziente di Petacciato.

In allegato Il bollettino Asrem