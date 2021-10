Il pronto soccorso del Veneziale di Isernia

E' stato proclamato lo stato di agitazione al Pronto Soccorso di Isernia. "Dopo le recenti criticità - ha dichiarato il primario Lucio Pastore- il personale tutto, che combatte con queste difficoltà, si è sentito ferito e non considerato.

Il sistema si sta sfaldando in maniera evidente e si spera che altri reparti e ospedali si aggreghino alla protesta insieme ad altri sindacati, alla cittadinanza e alle forze politiche nuove. Il personale - ha aggiunto - è stanco, stressato e demotivato dopo anni in cui è stato costretto a sempre maggiore precarietà. Chiediamo vengano ripristinati gli organici, i posti letto adeguati o soluzioni che evitino che tante difficoltà del sistema vengano scaricate sui Pronto Soccorso".