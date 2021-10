Ritardi nelle liste d'attesa in sanità: mancano certezze sul recupero

Un esame medico-diagnostico

La pandemia sembra in attenuazione, ma i suoi effetti collaterali continuano a farsi sentire sul fronte sanitario. Sono purtroppo ancora consistenti i ritardi in diverse Regioni nel recupero delle prestazioni sanitarie rinviate a causa del covid. E a poco sembrano servire i fondi stanziati dal decreto-legge 104 del 2020 e resi ancora disponibili dal decreto Sostegni bis.

A sollevare nuovamente la questione è l'associazione Cittadinanzattiva che sottolinea come in Molise non si hanno notizie certe sul recupero di circa 10.000 prestazioni fra specialistica e diagnostica e di circa 1.100 ricoveri. In vetta alla graduatoria delle prestazioni recuperate c'è l'Emilia Romagna (95% delle prestazioni e 35% dei ricoveri recuperati già entro la fine del 2020). L'indagine è stata effettuata tramite lo strumento dell'accesso civico.

“Chiediamo alle Regioni di dare piena attuazione al piano di recupero delle liste di attesa post-covid, rendendo trasparenti le informazioni sui modelli organizzativi applicati, sulle tempistiche e sui criteri di priorità" chiede Cittadinanzattiva.