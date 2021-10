Ritrovata la tredicenne scomparsa nel territorio di Cerro al Volturno

Il ritrovamento della tredicenne scomparsa

E' stata ritrovata la ragazzina autistica di 13 anni, scomparsa questa mattina nell'agro di Cerro a Volturno in frazione Foresta. Si era allontanata intorno alle 10,30 dalla scuola facendo perdere le sue tracce.



Subito partite le ricerche: sul luogo sono arrivati carabinieri, squadre del Soccorso Alpino e un'unità cinofila.



Le ricognizioni nella zona, partite nel primo pomeriggio, hanno fortunatamente dato presto esito positivo: il soccorso alpino ha infatti ritrovato la tredicenne mentre camminava lungo un sentiero in una zona boschiva, a due chilometro dalla scuola da dove si era allontanata. Sul luogo del ritrovamento anche il 118 per verificare le condizioni della ragazzina, che è però subito sembrata in buone condizioni di salute.