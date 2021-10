Ubriaco alla guida, rischia lo scontro con una gazzella dei Carabinieri

Carabinieri di Bojano

Per i troppi aperitivi bevuti non era in grado di guidare, ma incurante dle pericolo si era messo al volante della sua auto arrivando a rischiare uno scontro frontale con una gazzella dei Carabinieri.

E' accaduto ieri sera a Bojano dove un 57enne del posto ha sfiorato un'auto dell'Arma che grazie alla prontezza del militare alla guida ha evitato l'impatto. Immediato l'inseguimento che si è concluso con l'alcool test da cui è emerso evidente lo stato di ebbrezza dell'incauto automobilista. per lui sono scattati il ritiro della patente, il sequestro del veicolo con conseguente denuncia all’Autorità giudiziaria e una multa salata.