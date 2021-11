Terze dosi, al via le adesioni per gli over 40

Una somministrazione

L'Asrem ha deciso di implementare la piattaforma per le prenotazioni dei vaccini. In seguito all'ultima cabina di regia, è stato deciso di dare il via alle adesioni per procedere alla somministrazione della terza dose anche per la fascia di età compresa tra i 40 ed i 59 anni.



Da domani sarà pertanto possibile accedere al portale regionale e prenotare il richiamo della terza dose, per tutti i cittadini che abbiano dai 40 anni in su, e che abbiano fatto l'ultimo vaccino da almeno 180 giorni. C'è la possibilità in autonomia di scelta della data, orario e sede di somministrazione.



La nota Asrem dice anche che:



Continuano ad essere prenotabili sul portale:

a) prenotazione online prima dose – per chi non ha fatto ancora la prima dose con possibilità di scelta in autonomia del centro vaccinale, della data e dell’orario;

b) III dose per soggetti fragili dai 18 anni in su e che abbiano avuto la somministrazione della ultima dose da almeno 180 gg;

c) III dose per cittadini dai 60 anni in su e che abbiano avuto la somministrazione della ultima dose da almeno 180 gg;

d) III dose per operatori sanitari e socio-sanitari delle strutture private operanti in Molise che abbiano avuto la somministrazione della ultima dose da almeno 180 gg;



E’ possibile altresì effettuare:



e) la riprogrammazione (cancellazione dell’appuntamento fissato e definizione del nuovo) in autonomia scegliendo luogo, data ed ora per la seconda dose;

f) la riprogrammazione (cancellazione dell’appuntamento fissato e definizione del nuovo) in autonomia scegliendo luogo, data ed ora per la terza dose;

Si precisa che i cittadini over 80 e gli ospiti e operatori delle RSA e Case di Riposo non devono procedere alla prenotazione, in quanto reclutati direttamente per la somministrazione con sms della Regione Molise.



Si precisa, altresì, che il personale ASREM sia under 60 che over 60 non deve effettuare la prenotazione tramite il portale, in quanto - per garantire la copertura dei turni di servizio – detto personale viene vaccinato secondo una calendarizzazione interna all’azienda.