bollettino 9 novembre

Trentaquattro i nuovi positivi su settecentottantatrè tamponi refertati. Non ci sono decessi, nè guariti. Sette i pazienti ricoverati al Cardarelli, di cui sei in malattie infettive e uno in terapia intensiva.

L'aumento dei contagi ad Isernia, dove ci sono 11 nuovi positivi, è dovuto al cluster scoppiato alla scuola elementare San Giovanni Bosco.