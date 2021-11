Castelpizzuto

Slitta ancora l'apertura della bretella provvisoria di accesso a Castelpizzuto, dopo che non era stato dato il via libera inizialmente previsto per sabato scorso. Il tratto viario allestito negli ultimi giorni, per bypassare un pezzo di bretella posto sotto sequestro dalla magistratura, era comunque a rischio chiusura in caso di maltempo.

La Sindaca Caranci ha deciso di non dare l'ok all'apertura proprio in considerazione dell'avviso di condizioni meteo avverse. Nel frattempo l'accesso al paese resta possibile solo a piedi e ai mezzi di emergenza con l'ausilio delle forze dell'ordine.