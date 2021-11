Colletta alimentare: il cuore grande dei molisani

Volontari del Banco Alimentare di fronte a un supermercato di Campobasso

Nel corso della giornata nazionale della colletta alimentare di sabato scorso, in Molise sono state donate 33 tonnellate di prodotti. Una quantità di alimenti che corrispondono a circa 66 mila pasti. Nei supermercati della provincia di Campobasso sono state raccolte 29 tonnellate di cibo, 4 in quella di Isernia. Gli alimenti raccolti saranno distribuiti in 40 strutture caritative convenzionate che assistono oltre 5.800 persone. Circa 1.000 i volontari in campo in tutta la Regione: fondamentale il loro impegno per organizzare la 25esima edizione dell'evento della Fondazione Banco Alimentare. La colletta alimentare ora prosegue sul web fino al prossimo 10 dicembre.