Affitti, la Giunta assegna oltre 2milioni in sostegno delle famiglie

Palazzo Vitale sede della Giunta regionale

La Giunta Regionale ha assegnato 2milioni e 298mila euro in favore dei Comuni molisani, per le famiglie a sostegno dei canoni di affitto verso proprietari di casa privati e pubblici. I fondi sono stati distribuiti ai Comuni in base alla popolazione residente al 1 gennaio 2021.



Si tratta di una misura per contrastare il disagio sociale e dei più deboli, che spesso non riescono a sostenere i costi dell’abitazione di residenza.