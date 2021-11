Campobasso ricorda Lea Garofalo

Lea Garofalo

Campobasso intitolerà una strada, una piazza o un luogo significativo della Città a Lea Garofalo, la testimone di giustizia che visse per un periodo nel capoluogo molisano, dove scampò a un tentativo di sequestro e che venne poi uccisa a Milano dall'ex compagno e boss della ndrangheta il 24 novembre del 2009.

Lo ha deciso all'unanimità il Consiglio comunale.

E su Rai 1 in prima serata alle 21,30 in onda il film sulla vita di Lea Garofalo, sulla sua voglia di libertà e giustizia e sul suo messaggio di coraggio.