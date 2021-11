39 nuovi positivi, 14 solo a Guglionesi

Bollettino Covid dell'Asrem del 20 novembre 2021

Campobasso - Casi da Covid19 in salita. Sono 39 i nuovi positivi nell'ultimo bollettino dell'Asrem, su 608 tamponi refertati. Di questi 14 positivi sono a Guglionesi. Qui sono diversi i bambini contagiati nella scuola materna. Si procede con tamponi molecolari, mentre i familiari si stanno sottoponendo ai test rapidi in farmacia per capire l'entità del nuovo focolaio. La scuola di Guglionesi è la quarta colpita dal Covid in Molise nelle ultime settimane.

In regione gli attualmente positivi salgono così a quota 356.

Invariato il fronte ospedaliero. All'ospedale Cardarelli di Campobasso sono ricoverate 8 persone nel reparto di malattie infettive e una in quello di terapia intensiva.