Il primario non vaccinato riconosce di non avere alcuna esenzione

Ha ammesso tutto il primario del San Timoteo vaccinato con una sola dose e che in questi mesi non è stato sospeso dal servizio, come invece è successo ad altri dipendenti della sanità pubblica. Il medico non ha completato il ciclo vaccinale fermandosi alla prima dose fatta in primavera, come raccontato dalla Tgr Rai che aveva cercato, invano, di avere anche la sua versione. Intervistato da Primonumero, il primario ha sostenuto di aver avuto una leggera reazione avversa, pur non avendo richiesto alcuna esenzione all'Asrem.

Sabato pomeriggio era arrivata anche la verifica dei Carabinieri del Nas, che hanno controllato i green pass di tutte le persone in sevizio in terapia intensiva e nel blocco operatorio dell'Ospedale di Termoli.

Sulla vicenda è intervenuta anche la sezione molisana del sindacato AAROI EMAC, che rappresenta buona parte degli anestesisti rianimatori. "Respingiamo con fermezza certe assurde teorie antiscientifiche - ha dichiarato il presidente David di Lello - e crediamo fermamente nell’utilità dei vaccini nel contrastare il Covid 19, ricordando il sacrificio di tanti sanitari caduti durante la pandemia in epoca pre-vaccinale, che, se avessero potuto sottoporsi alla vaccinazione, si sarebbero salvati".