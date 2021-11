Forestazione: anche nel 2022 ci saranno fondi per pagare gli addetti

Addetti della forestazione al lavoro

La corretta tutela e gestione del patrimonio forestale passano anche attraverso l'opera degli addetti alla forestazione.

Per i circa 170 lavoratori precari arriva una buona notizia. Anche per il prossimo anno è stata garantita la copertura finanziaria dei progetti che li coinvolgono a difesa dei boschi.

Ci sono dunque le risorse per garantire le misure 8.3 e 8.5 del Programma di sviluppo rurale a cui fanno riferimento le assunzioni a tempo degli addetti.

Lo ha annunciato l’assessore regionale all'Agricoltura Nicola Cavaliere. Incontrando i sindacati di categoria, l'esponente della Giunta ha ringraziato gli operai per il loro ottimo lavoro di presidio del territorio sia per quanto riguarda i lavori di manutenzione che per il loro impegno contro l'emergenza incendi che negli ultimi anni sta martoriando il Molise.

In riferimento alle proteste per chiedere il riconoscimento dei diritti maturati e del pagamento degli stipendi, l’assessore ha sottolineato l'impegno dell'Arsarp, l'Agenzia regionale a cui sono collegati gli addetti, per risolvere celermente i problemi. A incidere sono le procedure burocratiche necessarie trattandosi di fondi comunitari, "ma questa rimane l'unica strada percorribile - ha detto Cavaliere - per salvare l’attività dei forestali, in assenza di fondi del bilancio regionale".

