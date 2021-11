Arrestata per terrorismo islamico a Milano, aveva vissuto anche a Isernia

La ragazza arrestata era radicalizzata da tempo

Si era radicalizzata all'età di 16 anni, quando viveva a Isernia, per poi approdare a Milano dove era diventata una fervente sostenitrice dello Stato islamico, arrivando a manipolare altre ragazze e cercando per loro un marito jihadista "con capelli lunghi e barba".

La 19enne italo-kosovara Bleona Tafallari è stata arrestata nel capoluogo lombardo dove viveva con il fratello in condizioni da autoreclusa per evitare di "contaminarsi" con gli occidentali, al punto che

in 4 mesi era uscita di casa solo due volte.

La ragazza è accusata di terrorismo internazionale per la sua affiliazione ai Leoni dei Balcani, gruppo con basi in Kosovo, Albania e Macedonia, zone in cui si diceva disposta a combattere perché "pronta al martirio".

L'inchiesta del capo del pool antiterrorismo della Procura milanese, Alberto Nobili e del sostituto Leonardo Lesti, ha ricostruito il profilo di una giovane donna "sposa pellegrina", come lei stessa si è definita che aveva deciso di sposare, nel gennaio scorso, un ventunenne miliziano di origini kosovare, a sua volta legato al responsabile dell'attentato di Vienna.

Attraverso chat e canali social la 19enne con un passato anche in Molise, faceva proselitismo ed era arrivata a rivestire un ruolo di primo piano in una rete femminile di sostegno allo Stato Islamico. La ragazza spingeva altre coetanee a sposare jihadisti, in matrimoni da celebrare con il "sangue dei miscredenti". Nel suo cellulare gli inquirenti hanno trovato immagini di decapitazione di "infedeli".