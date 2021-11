Bollettino Covid

Sono 16 i nuovi casi di contagio in regione, nelle ultime 24 ore. Quattro casi solo ad Isernia, dove ci sono delle classi in Dad. Nove sono i guariti su 677 tamponi refertati. Un altro ricovero in malattie infettive: si tratta di un paziente di Termoli. Salgono a nove i ricoveri totali, di cui uno in terapia intensiva. Gli attualmente positivi salgono a 317.