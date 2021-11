Covid: 4 nuovi casi, 8 guariti, 1 dimesso e 1 ricovero

Un momento del sequenziamento dei tamponi

A fronte di un numero basso di tamponi, appena 235, si registrano solo 4 nuovi casi di coronavirus in Molise. Si tratta di persone residenti a Campobasso, Campolieto, Civitanova del Sannio e Termoli. Sono invece 8 i guariti (di cui 4 a Termoli), per un numero complessivo di attualmente positivi che scende leggermente a quota 448.

Da registrare un nuovo ricovero in malattie infettive: è una persona di Sepino, mentre un paziente di Castelpetroso è stato dimesso. Restano dunque 13 i ricoverati, di cui 1 in terapia intensiva. Sono 10 i non vaccinati, mentre altri 2 hanno ricevuto il vaccino in doppia dose o dose unica e solo 1 paziente ha effettuato anche il terzo ciclo di vaccinazione.