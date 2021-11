Covid: 53 nuovi casi e 35 guariti

Un momento del sequenziamento dei tamponi

Continua la diffusione del covid: i dati del bollettino dell'asrem registrano 53 nuovi positivi, di cui ben 30 a Guglionesi, su 955 tamponi eseguiti.

I guariti sono 35. Gli attualmente positivi in regione salgono così a 359.

Non ci sono decessi, né nuovi ricoveri o dimessi. Restano ricoverati all'ospedale Cardarelli 10 pazienti covid: 9 in malattie infettive, 1 in terapia intensiva.